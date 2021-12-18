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Общество
18 декабря 2021  18:56

В Минске открылся магазин одежды с цитатами из Лукашенко

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Магазин одежды с сувенирами «от Президента Белоруссии Александра Лукашенко» под названием «Первый» открылся в Минске. Об этом сообщает радио Sputnik.

Идея открыть торговую точку появилась после того, как в августе главе Беларуси на день рождения подарили набор маек с его цитатами. Дизайн для изделий придумали местные журналисты. 

«Разумеется, всё белорусское. Отшиты модели на предприятии „Беллегпрома“. Дизайн разработали белорусские журналисты. А вдохновил всех „Первый“», — заявили авторы близкого к пресс-службе Президента Беларуси Telegram-канала «Пул первого». 

Теперь все желающие смогут приобрести футболки и другую одежду с цитатами из Александра Лукашенко. 

На открытие собралось несколько десятков человек. Среди них были заместитель главы администрации белорусского лидера Игорь Луцкий, министр информации Владимир Перцов и глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. Первые сто покупателей получили в подарок шоколад.

#александр лукашенко #Беларусь #магазин
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