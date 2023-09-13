В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сменился пресс-секретарь

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана новый пресс-секретарь – Гульназ Сафиуллину в этой должности сменила Диана Зайдуллина.

Новый пресс-секретарь рассказала «Татар-информу», что работает на новом месте всего два дня. До этого она тоже трудилась в Миндортрансе, но числилась в отделе исполнения федеральных проектов.

Также Зайдуллина успела поработать специалистом по связям с общественностью в АНО «Бизнес против коррупции», в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана и в отделе надзорной деятельности Минэкологии РТ.

Бывший пресс-секретарь Миндортранса Гульназ Сафиуллина работала в этом ведомстве с февраля 2022 года. Она сменила Наилю Клевлееву, которая руководила пресс-службой около десяти лет.