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В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сменился пресс-секретарь
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана новый пресс-секретарь – Гульназ Сафиуллину в этой должности сменила Диана Зайдуллина.
Новый пресс-секретарь рассказала «Татар-информу», что работает на новом месте всего два дня. До этого она тоже трудилась в Миндортрансе, но числилась в отделе исполнения федеральных проектов.
Также Зайдуллина успела поработать специалистом по связям с общественностью в АНО «Бизнес против коррупции», в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана и в отделе надзорной деятельности Минэкологии РТ.
Бывший пресс-секретарь Миндортранса Гульназ Сафиуллина работала в этом ведомстве с февраля 2022 года. Она сменила Наилю Клевлееву, которая руководила пресс-службой около десяти лет.
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