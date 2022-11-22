В Министерстве спорта Татарстана рассказали о нововведениях комплекса ГТО

Заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев рассказал о нововведениях комплекса ГТО, которые вступят в силу в 2023 году. Так, уже со следующего года количество ступеней увеличится с 11 до 18.

По словам Садриева, увеличение ступеней главного спортивного испытания страны связано с привлечением большего числа граждан к занятиям физкультурой и другими видами физических нагрузок.

«Помимо поддержания своего тела и здоровья в тонусе, прохождение ГТО – это своеобразный вызов самому себе, проверка собственной силы духа, выносливости, силы и гибкости. Теперь проверить свою физическую форму смогут люди всех возрастных категорий, а также те, кто уже имеет значок в своей категории», – подчеркнул Садриев.

Стоит отметить, что увеличение ступеней начнется с 18 лет. Кроме того, нововведение будет предусматривать деление на возрастные категории с 18 до 25 лет и с 25 до 29 лет.