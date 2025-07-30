В Министерстве спорта Татарстана отчитались об итогах работы первого полугодия

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Сегодня прошло Заседание общественного совета при Министерстве спорта Республики Татарстан по итогам реализации публичных целей и задач за первые полгода 2025 года. Озвучивая доклад по о реализованных планах заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов отметил, что по некоторым направлениям планы идут с опережением графика.

Он привел несколько ключевых направлений о введении новых спортивных объектов. Сначала Халил Шайхутдинов отметил, что с 2013 года Татарстан прочно занимает лидирующие позиции по введению новых спортивных объектов.

«Одна из основных задач у нас продолжить развитие спортивной структуры Республики Татарстан, обеспечить строительство не менее 23 новых спортивных сооружений, в том числе универсальных спортивных площадок. На сегодня Татарстан – один из лидеров по обеспечению спортивных объектов в стране.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из несовременной группы на спортивном совете спорта, составляет 72,5%. Всего с 2013 года по 2024 года в рамках республиканской программы по строительству универсальных спортивных площадок построено 1176 спортивных площадок, в том числе 40 хоккейных коробок, а также 44 блочных модульных лыжных баз.

В 2025 году по данной программе ведется строительство 22 универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений, в том числе 18 универсальных спортивных площадок, 4 крытых футбольных манежей с футбольной поляной размером 20 на 40 и административными зданиями. Это Кукморский район, Бавлинский, Арский, Менделеевский районы.

30 марта этого года открыли свои двери в пять спортивного центров. Центр настольного тенниса в Агрызском районе, Апастовском, Бавлинском, Заинском и Ютазинском районах. Это первый такой пилотный проект. Благодаря финансовой поддержке Федерации тенниса России появилось 5 современных спортивных центров для прекрасного вида спорта», – отчитался Халил Шайхутдинов.

Также замминистра спорта заявил, что Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым было принято принципиальное решение ввести ледовые дворцы во всех городах и районах РТ. Сейчас их не хватает двенадцати районах республики.