В Министерстве спорта РТ провели традиционное заседание Совета ветеранов спорта

Фото: Пресс-служба Министерства спорта РТ

В Министерстве спорта Татарстана сегодня состоялось расширенное заседание Совета ветеранов республики. В рамках мероприятия обсудили состояние спорта в муниципалитетах и наградили заслуженных специалистов отрасли. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства спорта РТ.

Первая часть заседания прошла в конференц-зале, где члены Президиума заслушали доклады о развитии спорта в районах. В этот раз с отчетами выступили представители Высокогорского и Алексеевского районов, а также Федерации самбо РТ. Совет ветеранов регулярно проводит подобные встречи, чтобы контролировать реализацию Госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Во второй части мероприятия, проходившей в актовом зале, состоялась церемония награждения ветеранов спорта. Почетных гостей поприветствовал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Важно не забывать, кто нас учил, кто нам дал дорогу в жизнь. Я считаю, люди, которые сидят сегодня в зале – наши товарищи, партнеры, друзья, которые задали тренд развитию спорта в Татарстане», – сказал он.

Министр в компании с председателем Союза Ветеранов спорта Альбертом Багаутдиновым, председателем Совета Ветеранов спорта г. Казани Павлом Никуллиным и заместителем председателя комитета физической культуры и спорта г. Казани Ришатом Ибатуллиным наградили ветеранов-юбиляров:

– председателя Федерации бадминтона РТ Юрия Чаплыгина (50 лет);

– заслуженного работника физической культуры и спорта РТ, тренера высшей категории по волейболу Фаниса Садыкова (60 лет);

– заслуженного работника физической культуры и спорта РТ, главного тренера сборной РТ по лыжному двоеборью Айдара Хуснутдинова (60 лет);

– заслуженного работника физической культуры и спорта ТАССР, почетного работника туриндустрии России Михаила Гермогентова (75 лет);

– заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Геннадия Филюшина (75 лет);

– заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Татарстан, преподавателя кафедры теории и методики лыжного спорта в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма Леонида Савосина (75 лет);

– заместителя Председателя Совета Министров Татарской АССР, заслуженного инженера РФ и РТ Геннадия Захарова (90 лет).

В завершении заседания Министерство спорта Республики Татарстан и Благотворительный фондо «Созвездие добра» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках целевой программы Фонда «Лига Добра» по направлению «Лига Ветеранов Спорта».