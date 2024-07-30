В Министерстве спорта РТ прошло заседание общественного совета

Фото: © Азалия Исмагилова/ «Татар-информ»

В Министерстве спорта Татарстана в Казани прошло заседание общественного совета по итогам реализации целей и задач в 1-м полугодии 2024 года.

В заседании приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, заместители министра спорта РТ Ильдар Садриев и Алмаз Хусаинов, заместитель заведующего отделом общественных проектов Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Булат Ширеев, председатель общественного совета Эмир Харисов, а также члены и эксперты совета, жители республики и средства массовой информации. С докладом об итогах выступил Халил Шайхутдинов. Он поделился о задачах, которые были поставлены и действуют также и на данный момент.

Фото: © Азалия Исмагилова/ «Татар-информ»

«Основной результат это, во-первых, поставлена положительная оценка всей работе Министерства спорта по крупным мероприятиям, во-вторых, выполнены и перевыполнены планы по массовым мероприятиям, в-третьих, ведется плановая реконструкция и строительство спортивных объектов, в-четвертых, продолжается работа по тестированию детей от 6 до 12 лет на программном комплексе „Стань чемпионом“, но для этого нужно активизировать это. Такой посыл был после сегодняшнего совещания. Еще бы я хотел отметить отдельно. Несмотря на то, что существуют глобальные перед страной задачи – реконструкция дорог, благоустройство вновь присоединенных регионов, мобилизация – вопросы, поставленные Министерством спорта перед Правительством РТ, о поддержке спортсменов и тренеров, в том числе финансовой, они актуальны и находят отзыв», – прокомментировал председатель общественного совета Эмир Харисов.

После доклада члены и эксперты общественного совета провели голосование, в ходе которого промежуточные итоги по каждой цели получили положительные оценки.