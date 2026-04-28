В Министерстве спорта РТ чествовали победителей и призеров международных соревнований

Фото: Министерство спорта РТ

Сегодня в актовом зале Министерства спорта РТ прошло чествование победителей и призеров международных соревнований. В мероприятии приняли участие серебряный и бронзовый призер Чемпионата Европы по прыжкам на батуте Кирилл Козлов, победитель первенства мира по блицу Михаил Шишов, победительницы Первенства Европы по прыжкам на батуте Лия Валеева и Лия Кутдусова, а также бронзовый призер Чемпионата Европы по спортивной борьбе Светлана Липатова.

«Мы всегда болеем и переживаем за вас, следим за вашими выступлениями и искренне радуемся каждой вашей победе. Благодаря вам наша республика и наша страна достойно представлены на международной арене, которая начала открываться для спортсменов из России», – сказал заместитель Министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

После небольшой неформальной беседы спортсменам и тренерам, а также руководителям федераций были вручены Ведомственные награды. Завершилось мероприятие общей фотографией.

Кириллу Козлову, Лии Валеевой, Лии Кутдусовой и Светлане Липатовой предстоит выступить на Чемпионатах России, а Михаил Шишов будет представлять свою страну в Кубке мира по шахматам в Грузии.