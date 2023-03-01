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Общество 1 марта 2023 11:54

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ назначен новый замминистра

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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана назначен новый заместитель министра – им стал Рустем Гайнуллов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Рустем Гайнуллов раньше работал руководителем проекта по экспорту халяльной продукции в министерстве. Сегодня он был представлен рабочему коллективу», – говорится в сообщении.

На этом посту Гайнуллов сменил Ришата Хабипова, занимавшего должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана с декабря 2013 года.

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