В Мингере прошел вечер памяти, посвященный 45-летию Ирека Миннахметова

В селе Мингер Сабинского района накануне прошел вечер, посвященный 45-летию Ирека Миннахметова, известного предпринимателя и общественного деятеля. Мероприятие было организовано семьей Миннахметовых, на него были приглашены многочисленные гости: коллеги Миннахметова, представители медиаотрасли, предприниматели, спортсмены и многие другие, кто близко знал его.

Основной частью программы вечера стала театральная постановка о детстве и периоде становления Ирека Миннахметова как предпринимателя, основанная на воспоминаниях его родных.

Ирек Джаудатович Миннахметов родился 25 декабря 1980 года. Его карьера началась с семейного бизнеса, а впоследствии он стал одной из ключевых фигур в экономике Татарстана. Однако трагически скончался 13 марта 2020 года.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Он начал свою карьеру в бизнесе, став генеральным директором компании «Чингисхан», также руководил группой компаний MID, включающей компании в различных сферах бизнеса.

Ирек Миннахметов внес большой вклад в развитие медиаотрасли Татарстана на посту руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Одним из значимых этапов карьеры Миннахметова стала работа генеральным директором «Татспиртпрома».

Ирек Миннахметов проявлял активность в спортивной сфере, являлся многократным победителем соревнований по автогонкам. Также он был председателем Федерации спортивного пейнтбола Республики Татарстан.