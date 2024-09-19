В Минфине РФ оценили потенциальный объем исламского финансирования

Иван Чебесков

Фото: minfin.gov.ru

Мы ни в коем случае не говорим об окончании эксперимента и обсуждаем с коллегами возможность его продления, рассказал на пленарном заседании «Чтения имени Галимджана Баруди» в Москве замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

«Мы в целом наблюдаем интерес от граждан и от бизнеса и видим, что потенциальный объем этого рынка может составить до 1 трлн рублей. Потенциальный объем этого рынка не ограничен фактором вероисповедания», — рассказал об одной из причин продления Чебесков.

По словам спикера, сейчас обсуждают предложения о повышении доступности партнерского финансирования для населения и для бизнеса, а также внедрение партнерского финансирования на весь рынок.

«Мы также проводим стратегическую оценку использования исламского финансирования в нашей финансовой системе и готовим мини-стратегию по исламским финансам на нашем рынке. Мы не будем делать отдельные проекты — в этом нет необходимости. Мы внедрим эти принципы в стратегию развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года», — заявил Чебесков.

Эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию будет проходить в течение двух лет — с 1 сентября 2023-го по 1 сентября 2025 года — на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана.