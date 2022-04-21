В Минфине Индонезии подтвердили приглашение Путина на саммит G20

Приглашения на саммит G20 были направлены лидерам всем стран группы, в том числе и Президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила глава Минфина Индонезии Мульяни Индравати, передает РИА Новости.

«Мы пригласили», — ответила министр во время мероприятия на площадке Международного валютного фонда.

Она пояснила, что приглашения на такие мероприятия направляются лидерам государств сильно заранее. По ее словам, на сегодня все страны G20 уже получили свои приглашения.

В этом году Индонезия председательствует в «Группе двадцати».