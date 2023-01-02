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Ру Тат
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Экономика
2 января 2023  00:10

В Минфине Германии предупредили, что высокие цены на газ «станут новой обыденностью»

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Глава Минфина Германии Кристиан Линднер предупредил о том, что стоимость энергоносителей будет оставаться высокой. Об этом сообщает ТАСС.

«Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Уровень цен останется выше, но без разрушительных пиков», — заявил министр в интервью газете Bild am Sonntag. 

По его словам, динамика цен на энергоносители, аналогичная нынешней, «станет новой обыденностью». 

Линднер снова призвал изучить вопрос добычи в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта, который сейчас запрещен. Глава Минфина заявил, что ФРГ нужно «использовать собственные запасы нефти и газа».

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