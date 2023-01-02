В Минфине Германии предупредили, что высокие цены на газ «станут новой обыденностью»

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер предупредил о том, что стоимость энергоносителей будет оставаться высокой. Об этом сообщает ТАСС.

«Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Уровень цен останется выше, но без разрушительных пиков», — заявил министр в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, динамика цен на энергоносители, аналогичная нынешней, «станет новой обыденностью».

Линднер снова призвал изучить вопрос добычи в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта, который сейчас запрещен. Глава Минфина заявил, что ФРГ нужно «использовать собственные запасы нефти и газа».