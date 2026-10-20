В Минэнерго России призвали Татарстан подключиться к развитию открытой АСУ ТП

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев предложил Татарстану системно подключиться к развитию открытой архитектуры автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Об этом он заявил на III Всероссийском форуме «Промышленная автоматизация», который проходит в Казани 20 и 21 октября.

«Мне очень хотелось бы обратиться к руководству Республики Татарстан, чтобы не просто какие-то точечные компании подключились к этой работе, а чтобы, может быть, мы, используя ваш опыт и потенциал, вместе системно на территории всей республики занялись этой работой», – сказал Шереметцев.

По его словам, развитие открытой АСУ ТП требует участия всех звеньев отрасли – от вузов, готовящих специалистов, до производителей оборудования и крупных компаний, которые будут его использовать.

Шереметцев отметил опыт Татарстана в реализации новых идей и проектов.

«Чем славится Татарстан? Татарстан всегда славится тем, что здравую идею здесь не превращают в процесс, а всегда доведут до практической реализации. Я думаю, неслучайно третий форум именно здесь», – сказал замглавы Минэнерго РФ.

Шереметцев сообщил о планах создать межвузовский центр. К работе уже договорились привлечь МГТУ имени Баумана, МИФИ и Самарский политехнический университет. Он также предложил подключить к проекту вузы Татарстана, в том числе Университет Иннополис.

Предполагается, что сотрудничество охватит подготовку студентов, разработку технических решений, создание нормативной документации и практическое внедрение систем автоматизации на предприятиях.