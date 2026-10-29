В Минэкономразвития высоко оценили подготовку кадров для туризма в Татарстане

Директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма входит в число ведущих российских вузов по подготовке специалистов для туристической отрасли. Об этом журналистам на открытии заключительного модуля образовательной программы для руководителей региональных органов управления туризмом в Казани заявил директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.

По его словам, высокий уровень подготовки специалистов стал одним из факторов, благодаря которым вуз выбрали площадкой для создания федерального центра компетенций в сфере туризма.

«Это один из ведущих вузов нашей страны, который готовит кадры для туристической отрасли», – отметил представитель Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что при выборе площадки учитывалось не только качество образования, но и возможности университета по практической подготовке специалистов.

«Та материально-техническая база, тот преподавательский состав, который работает здесь, абсолютно отвечает современным потребностям, запросам отрасли», – заявил Груша.

Подготовка кадров ведется в рамках федерального проекта «Кадры для туризма». В России действуют три федеральных центра подготовки кадров для отрасли: один на базе Поволжского университета в Казани, второй – в Санкт-Петербурге, третий – в Московской области. В 2026 году в этих центрах планируют обучить 10 тыс. человек по программам повышения квалификации, профессионального обучения и переподготовки, а до 2030 года – более 60 тыс.

В Казани на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма проходит заключительный модуль образовательной программы для руководителей региональных органов управления туризмом. Ее впервые запустили в этом году. Программа состоит из трех модулей: первый прошел в июне на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ в Москве и был посвящен вызовам туристической отрасли, второй состоялся онлайн, а заключительный предполагает обсуждение решений с представителями гостиничных сетей, туроператорами и другими участниками рынка.

В число национальных проектов России входит и нацпроект «Туризм и гостеприимство». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.