news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 августа 2025 09:29

В Минэкономразвития назвали нежелательные курсы доллара

Читайте нас в
Телеграм

Доллар ниже 75 и выше 110 рублей – один из стратегических рисков для экономики России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития РФ Полины Крючковой.

В письме в том числе отмечается, что такие показатели курса рубля по отношению к доллару могут негативно сказаться на достижении национальных целей. Речь идет о сохранении населения, укреплении здоровья, повышении благополучия людей, поддержке семьи и других.

Кроме того, из-за волатильности нацвалюты возникают косвенные риски росту ВВП темпами выше среднемирового, а также снижению доли импорта товаров и услуг, привлечению инвестиций, росту объемов туристической и агропромышленной отраслей, развитию Россией технологической кооперации и освоению новых рынков.

Помимо курса валют, замглавы минэкономразвития выделила еще ряд проблем: ключевая ставка выше 16%, низкие мировые и экспортные цены на энергоносители, пшеницу и металл, сокращение экспорта в Индию и Китай, ужесточение контроля за соблюдением санкций, сокращение численности и отток населения.

#курс доллара #Минэкономразвития РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

6 августа 2025
Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

6 августа 2025