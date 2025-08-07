В Минэкономразвития назвали нежелательные курсы доллара

Доллар ниже 75 и выше 110 рублей – один из стратегических рисков для экономики России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития РФ Полины Крючковой.

В письме в том числе отмечается, что такие показатели курса рубля по отношению к доллару могут негативно сказаться на достижении национальных целей. Речь идет о сохранении населения, укреплении здоровья, повышении благополучия людей, поддержке семьи и других.

Кроме того, из-за волатильности нацвалюты возникают косвенные риски росту ВВП темпами выше среднемирового, а также снижению доли импорта товаров и услуг, привлечению инвестиций, росту объемов туристической и агропромышленной отраслей, развитию Россией технологической кооперации и освоению новых рынков.

Помимо курса валют, замглавы минэкономразвития выделила еще ряд проблем: ключевая ставка выше 16%, низкие мировые и экспортные цены на энергоносители, пшеницу и металл, сокращение экспорта в Индию и Китай, ужесточение контроля за соблюдением санкций, сокращение численности и отток населения.