В Минэкономики РТ зафиксировали рост основных макроэкономических показателей республики

Экономика Татарстана в 2021 году демонстрирует рост по ключевым макроэкономическим показателям несмотря на сложности, связанные с пандемией. Такую оценку на встрече с предпринимателями республики озвучил заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Сегодня экономика нашей республики по сравнению с 2019 и 2020 годами демонстрирует рост по всем основным макроэкономическим показателям», – отметил Шагиахметов.

Он добавил, что основной вклад в экономический рост внесли крупные республиканские товаропроизводители.

«Да, есть ряд локальных вопросов, по которым принимаются решения на республиканском и федеральном уровнях. Надеемся, что заложенные в проекты федерального и регионального бюджетов прогнозы социально-экономического развития будут реализованы», – подчеркнул глава Минэкономики РТ.