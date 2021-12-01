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Экономика
1 декабря 2021  16:04
Егор Никитин

В Минэкономики РТ зафиксировали рост основных макроэкономических показателей республики

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Экономика Татарстана в 2021 году демонстрирует рост по ключевым макроэкономическим показателям несмотря на сложности, связанные с пандемией. Такую оценку на встрече с предпринимателями республики озвучил заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Сегодня экономика нашей республики по сравнению с 2019 и 2020 годами демонстрирует рост по всем основным макроэкономическим показателям», – отметил Шагиахметов.

Он добавил, что основной вклад в экономический рост внесли крупные республиканские товаропроизводители. 

«Да, есть ряд локальных вопросов, по которым принимаются решения на республиканском и федеральном уровнях. Надеемся, что заложенные в проекты федерального и регионального бюджетов прогнозы социально-экономического развития будут реализованы», – подчеркнул глава Минэкономики РТ.

 

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