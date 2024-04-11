Минэкономики Татарстана назвало основные направления развития на 2024 год

В Татарстане разработан план мероприятий по основным направлениям развития экономики и роста доходов населения. Подробнее о нем рассказала первый заместитель министра экономики республики Наталья Кондратова, выступая на совместном заседании комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете.

«В рамках работы оперативного штаба предприятиями республики, министерствами и муниципалитетами разработан план мероприятий по пяти основным направлениям», – заявила она.

По словам замглавы ведомства, к ним относятся повышение эффективности деятельности организаций всех отраслей промышленности, сохранение инвестиционной активности, повышение инновационной активности и внедрение новых технологий, качественный рост предприятий малого и среднего бизнеса, а также сбалансированное развитие муниципалитетов.

Кондратова также напомнила, что объем ВРП республики по итогам 2023 года достиг 4,3 трлн рублей, рост составил 3,6% к 2022 году. Основной вклад в экономический рост республики внесли промышленность, строительство и торговля. Объем отгруженной продукции по итогам 2023 года составил более 4,7 млрд рублей, объемы промышленного производства выросли на 3,3%. Ключевой вклад в динамику промышленного производства обеспечен обрабатывающими отраслями.

Высокие темпы также зафиксированы в строительном секторе. Объем строительных работ составил 708 млрд рублей, рост – 15,1%. По итогам прошлого года в Татарстане сдано 3,4 млн кв. метров жилья.

По итогам 2023 года отмечается положительная динамика роста потребительской активности, в первую очередь за счет увеличения оборота непродовольственной группы товаров. Оборот розничной торговли в 2023 году составил 1,4 трлн рублей.

Средняя заработная плата в 2023 году составила 61,8 тыс. рублей, что на 18,8% больше, чем показатели 2022 года.