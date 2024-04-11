В Минэкономики РТ назначили руководителя подразделения по исламскому финансированию

Руководителем подразделения по исламскому финансированию в Минэкономики Татарстана назначен Руслан Халиуллин. Напомним, начиная с запуска эксперимента по исламским финансам вышеназванное министерство ведет координацию работы по исламскому банкингу. Вышеупомянутый отдел появился в марте 2024-го.

Как сообщили в пресс-службе министерства, до этого Халиуллин работал директором Департамента этических финансовых инструментов Управляющей компании «Ак Барс капитал», и был ответственным за направление партнерских (исламских) финансов. При его участии в Татарстане запустили несколько финансовых продуктов по партнерскому финансированию. Все они прошли шариатский контроль и успешно работают по сегодняшний день. Также новый руководитель имеет финансовое и религиозное образование, опыты работ в банковских учреждениях и в сфере партнерского финансирования.

В Минэкономики РТ Халиуллин займется общей координацией работы участников эксперимента по партнерскому финансированию, будет работать над информированностью населения в этом вопросе, взаимодействовать с образовательными учреждениями и федеральными ведомствами.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне стартовал двухлетний эксперимент по внедрению партнёрского (исламского) финансирования. Соответствующий закон приняли в августе 2023 года.