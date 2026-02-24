В Минэкологии Татарстана чествовали участников боевых действий и почтили память погибших

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное ветеранам боевых действий и действующим сотрудникам, участвовавшим в защите Родины. В зале собрались военнослужащие, их родные и близкие, а также коллеги, чтобы разделить радость возвращения и почтить память павших.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, благодарственным письмом ведомства награждён старший специалист Юго-Восточного территориального управления Игорь Егоров. В 2022 году он добровольно отправился на передовую, а после возвращения продолжает службу в министерстве, уделяя особое внимание воспитанию молодёжи. Егоров — активный участник программы «Батырлар. Герои Татарстана». Он рассказал, что на экоуроках старается донести до школьников мысль о неразрывности защиты природы и защиты Родины, поскольку оба дела требуют мужества и ответственности.

Благодарностью также отмечен боевой путь ведущего специалиста отдела геологии углеводородного сырья Динара Галиаскарова, проявившего профессионализм в ходе военных действий в Сирийской Арабской Республике.

За героизм при исполнении интернационального долга в Афганистане поощрён ветеран министерства Шамиль Салимгареев. Вместе с супругой Гузелью Мирзаяновой они воспитали сына — подполковника Рамиля, который сейчас участвует в специальной военной операции. Как поделилась Гузель, когда началась СВО, Шамиль Касымович обратился к коллегам и друзьям с призывом о помощи. Благодаря этой инициативе удалось собрать более 1,8 миллиона рублей на приобретение снаряжения: от бензопил до средств связи и маскировки.

С особой скорбью участники церемонии почтили память инспектора Волжско-Камского управления Евгения Карпенко, погибшего при выполнении боевой задачи в марте 2024 года. Вдова героя Алсу и сын Роман приняли из рук министра памятные подарки и слова признательности. Глава ведомства подчеркнул, что Евгений Владимирович был надёжным товарищем и навсегда останется в памяти героем, прославившим республику. Он награждён Орденом Мужества посмертно. Сын Карпенко продолжает дело отца — он стал курсантом Казанского высшего танкового командного училища.

Министр отметил, что ведомство с первых дней СВО организовало системную поддержку военнослужащих. Регулярно формируются и отправляются гуманитарные грузы с необходимыми вещами, продуктами, медикаментами и спецоборудованием. В Год воинской и трудовой доблести, объявленный в Татарстане по указу Раиса РТ, на передовую уже направлен очередной груз.

Глава министерства подчеркнул, что помощь бойцам — не разовая акция, а постоянная работа. Ведомство поддерживает связь с военнослужащими, узнаёт их потребности и оперативно реагирует.