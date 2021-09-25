В Минэкологии РТ прокомментировали жалобы татарстанцев на белый налет на авто

Сегодня ряд жителей юго-востока Татарстана пожаловались на странный белый налет на припаркованных автомобилях. Данную ситуацию прокомментировали в Минэкологии РТ.

«По нашим данным, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе на автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) нет. На стационарных станциях замеры проводятся по 28 показателям. Во всех территориальных управлениях вчера и сегодня превышений не зафиксировано. Всего по республике насчитывается 16 станций АСКЗА и шесть передвижных экологических лабораторий», – сообщила руководитель пресс-службы Минэкологии РТ Лилия Милюкова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по факту выбросов в районе «Нэфис Косметикс» в Казани экологи проводят проверку.