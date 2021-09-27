Минэкологии РТ прокомментировало сообщения о «пустыне» на Волжско-Камском водохранилище

Берег пляжа «Камское море», где сливаются Волга и Кама, обнажился из-за сильного обмеления водохранилища. Данную ситуацию прокомментировали в Минэкологии РТ.

«2021 год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период. Уровень воды по гидропосту Верхний Услон на 26 сентября составляет 50,76 метра по Балтийской системе, что ниже среднемноголетних на 104 см. По сравнению с маловодным 2010 годом уровень водохранилища выше на 112 см», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что минимальная навигационная отметка для Куйбышевского водохранилища в 49 метров по Балтийской системе не достигнута. К 31 октября, согласно прогнозным значениям, уровень водохранилища понизится до отметки 50,3 метра по Балтийской системе, что не является критичным.

Фото обнажившегося берега пляжа «Камское море» очевидцы опубликовали в соцсетях. Люди утверждают, что вода в водохранилище ушла так далеко, что место стало похоже на пустыню.