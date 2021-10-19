В Минэкологии РТ приступила к обязанностям новая пресс-секретарь с опытом работы на ТВ

На этой неделе к должностным обязанностям в Минэкологии РТ приступила новая пресс-секретарь Елена Веселова. Ее фотография опубликована на официальном сайте ведомства.

«Ранее работала продюсером и главным редактором на ТВ. Наступил такой момент, когда захотелось попробовать что-то новое. Если в журналистике работаю более 15 лет, то работа в пресс-службе для меня — новое направление. Сегодня вопросы экологии затрагивают всех, они всем близки», — сообщила Веселова корреспонденту ИА «Татар-информ».

Пресс-секретарь Минэкологии РТ родилась в Зеленодольске, окончила Казанский государственный педагогический университет по специальности «филолог». Ранее работала корреспондентом, ведущей, а затем редактором на телекомпании «Зеленый Дол». В 2011 перешла на работу в ТРК «Казань», где была продюсером новостей. В 2016 году стала продюсером дирекции информационных программ на русском языке телеканала «ТНВ». В 2021-м была назначена главным редактором филиала АО «Татмедиа» — информационного центра «Зеленый Дол».

Фото: © пресс-служба Минэкологии РТ

«В октябре поступило предложение от бывшего пресс-секретаря Минэкологии Лилии Мулюковой рассмотреть эту должность», — добавила собеседница агентства.

Предыдущая пресс-секретарь природоохранного ведомства Лилия Мулюкова покинула пост еще в начале месяца. 1 октября стало для нее последним днем работы в министерстве. Она сообщила, что сейчас работает пресс-секретарем Инвестиционно-венчурного фонда РТ, и отметила, что «хочет попробовать свои силы в новой отрасли».

Фото: © предоставлено Лилией Мулюковой, на снимке она справа

На посту пресс-секретаря министерства Лилия Мулюкова трудилась с марта 2018 года. За это время она провела около 100 брифингов, пресс-конференций, пресс-рейдов и пресс-туров, подготовила более 700 ответов на запросы СМИ. На своей работе она часто задерживалась допоздна, отвечая на вопросы татарстанцев в direct социальных сетей. Обратная связь с пресс-секретарем экологического ведомства была настолько эффективной, что число ее подписчиков за три года выросло с 4 тыс. до 11 тыс. человек. Помимо этого, специалист запустила проект по созданию и выпуску отраслевого экологического журнала «С чистого листа», который издавался ежемесячно тиражом 800 экземпляров, а также вела телепрограмму «Чистый Татарстан» на телеканале «Татарстан-24» и «Эфир» в рамках заключенного госконтракта.