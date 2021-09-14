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Ру Тат
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14 сентября 2021  23:28
Наталья Рыбакова

В Минэкологии Татарстана опровергли сообщения о гибели рыбы на Каме

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В соцсетях появились сообщения о море рыбы на Каме в Алексеевском районе Татарстана. Однако их опровергли в Минэкологии РТ.

«Сообщения о море рыбы в Алексеевском районе Татарстана не соответствуют действительности. Это подтвердили наши специалисты, выехавшие на место, и местные рыбаки. Скорее всего, это был вброс», — сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о массовой гибели рыбы в Алексеевском районе. Они сопровождались фотографиями берега, усыпанного мертвой рыбой, среди которой можно различить судака и сома.

 

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