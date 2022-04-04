В Минэкологии РТ объяснили, почему не взяли пробы в месте слива грязных стоков на Казанке

Пробы воды в месте слива грязных стоков на Казанке экологи не брали, хотя на место и выезжали сотрудники передвижной лаборатории. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно со специалистами Центрального отдела обеспечения экологического надзора осуществили выезд на место сброса. Во время выезда в ходе обследования территории факт сброса сточных вод в водный объект не подтвердился, поэтому пробы воды не были взяты», – пояснили в природоохранном ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на месте были взяты пробы природной воды. Но как уточнили в Минэкологии РТ, «отбирать было нечего, потому что сброса уже не было».

Специалисты направят запрос в Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани о предоставлении сведений о балансодержателе данной трубы. Водный объект, на который осуществлен сброс сточных вод, подлежит федеральному государственному экологическому надзору. Поэтому все материалы будут переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.