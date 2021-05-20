В Минэкологии РТ дали прогноз по уровню воды в Куйбышевском водохранилище

Рыбохозяйственные и сельскохозяйственные попуски в низовье Волги в этом году проходят при наполненном уровне Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщила начальник отдела Минэкологии РТ Татьяна Васильева в программе «Чистый Татарстан».

«По сравнению с 2019 годом разница большая. В этом году приток воды в Волжско-Камский каскад оказался выше. В 2019 году при осуществлении сельскохозяйственных попусков были привлечены ресурсы Куйбышевского водохранилища», — сказала она.

Васильева напомнила, что Куйбышевское водохранилище — часть Волжско-Камского каскада. Регулирование его режима, как и всех водохранилищ каскада, осуществляет Федеральное агентство водных ресурсов. Существует такое понятие, как нормальный подпорный уровень водохранилища. Это максимальный уровень, при котором водохранилище может эксплуатироваться длительное время. Для Куйбышевского водохранилища это 53 метра по Балтийской системе. Сейчас водохранилище наполнено как раз до этой отметки.

«Наполнение водохранилища происходит во время весеннего паводка. В другие периоды водохранилище может эксплуатироваться на более низких отметках. В период весеннего паводка, когда происходит снеготаяние, осуществляются высокие сбросные расходы в низовье Волги — Волгоградскую и Астраханскую области — для обеспечения сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса», — добавила Васильева.

Начальник отдела Минэкологии РТ отметила, что работа по регулированию уровня водохранилища ведется на постоянной основе. В этом году ситуация складывается в целом благоприятно.

«Мы надеемся, что уровень воды в водохранилище будет поддерживаться на нормальном подпорном уровне, не снизится в период нереста. Притоки хорошие, в этом году, я надеюсь, что Астраханская, Волгоградская, Ульяновская области и Татарстан будут довольны уровнем водохранилища и нерестовыми процессами», — заключила она.