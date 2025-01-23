В Минцифры РТ рассказали о планах развития ИТ-отрасли в Татарстане

С 2025-го в РФ стартует национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленный на развитие экономики на основе данных, которые генерируются в цифровых системах — как бизнеса, так и государства. Проект станет продолжением завершившегося в 2024 году нацпроекта «Цифровая экономика». Сроки реализации: 2025-2030 годы, а бюджет на эти цели до 2027 года - 457 млрд рублей, сообщает Минцифры РТ.

На сегодняшний день Республикой Татарстан уже подписаны соглашения и запланированы к реализации три региональных проекта, в рамках соответствующих федеральных проектов:

1. Отечественные решения: обеспечение рынка высококачественными отечественными ИТ-решениями. Это способствует достижению технологического суверенитета и лидерства России.

2. Цифровое государственное управление: повсеместная доступность государственных услуг для людей, благодаря переводу в электронный вид, а также их оказанию в проактивном и онлайн-формате.

3. Цифровые платформы в отраслях социальной сферы: поддержка развития российских платформ и технологий, цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы – культуры, образования, спорта. А также переход документооборота в электронный формат.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы и достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а меры по борьбе с кибермошенничеством — безопаснее.

Минцифра России начала разработку 12 цифровых платформ для экономики и социальной сферы на основе «ГосТех». Платформы обеспечат быстрое внедрение решений в регионах и объединят услуги в едином цифровом пространстве.

Татарстан тоже участвует в создании этих платформ, что поможет сократить расходы республиканского бюджета на аналогичные системы.