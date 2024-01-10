В Минобрнауки РТ пояснили, как получить доступ в обновленное «Электронное образование»

Школы Татарстана с этого года перешли на обновленную информационную систему «Электронное образование РТ». При возникновении сложностей с доступом в модернизированную платформу можно обратиться в службу техподдержки. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Возможно, в первое время могут возникнуть какие-то трудности, поэтому работает техническая поддержка системы, куда можно написать свое обращение по кнопке внизу сайта», — рассказал спикер.

Кроме того, для родителей и учителей работает горячая линия. Позвонив по телефону 8 (843) 525-70-99, можно получить необходимые разъяснения.

Прежняя версия государственной информационной системы представляла собой лишь электронный дневник и журнал с оценками учащихся. Кроме того, за 14 лет работы она достаточно сильно устарела, стали возникать неполадки и сложности, поэтому и было принято решение о ее модернизации, добавил Музипов.

«Обновленную систему можно установить на любую платформу, на телефон с разными операционными системами. Она намного удобнее для учителя, поскольку предусматривает помимо выставления оценок и выгрузки домашних заданий возможность формировать уроки по всем предметам. Помимо компьютерной версии есть мобильные приложения отдельно для детей — „Я — школьник” и для родителей — „Дневник. Моя школа”», — заметил он.

Начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики Центра цифровой трансформации РТ Булат Габдрахманов заверил, что платформа надежно защищена от утечек персональных данных, как и все другие государственные системы республики. «Здесь никаких поводов для переживаний нет. Хочу еще раз подчеркнуть, что в Татарстане продолжает действовать „Электронное образование”, но просто в обновленной версии старого edu.tatar.ru, к которой все привыкли, и с новым адресом — ms-edu.tatar.ru. В новую систему мы не переходим», — заявил он.

По словам спикера, функциональных возможностей в обновленном ресурсе стало на 75% больше. «Нужно просто привыкнуть и разобраться с этими функциями, как и во всем новом. Но на дистанции это даст сокращение времени для учителей и администрации школы на рутинные задачи. И это время они посвятят детям и улучшению образовательного процесса», — отметил он.

Согласно новому федеральному требованию, вход в региональную систему как для родителей, так и для учеников возможен только через портал госуслуг РФ. «Нужно создать учетные записи для детей. Сделать это нужно всего один раз. И до конца 11-го класса у родителей, как и раньше, будет удобный доступ к электронным дневникам», — пояснил Габдрахманов.

Для начала родителю в разделе «Семья и дети» на федеральном портале госуслуг нужно внести и подтвердить данные о ребенке. Попасть туда можно через раздел «Документы». После привязки и подтверждения детей родитель войдет в электронный дневник со своим логином и паролем от госуслуг.

Для учащихся старше 14 лет на портале создается отдельная подтвержденная учетная запись, как и для взрослых. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Для школьников младше 14 лет родители должны создать детскую упрощенную учетную запись в своем личном кабинете в разделе «Семья и дети». После этого можно входить в систему с логином и паролем ребенка от портала госуслуг.