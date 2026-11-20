Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в России не означает автоматического повышения стоимости услуг связи для абонентов. Об этом сообщили «Известиям» в Минцифры России.

В министерстве пояснили, что изменение тарифов должно быть связано с конкретными расходами операторов на модернизацию и развитие сетей. При этом обоснованность повышения цен проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным газеты, в проекте обновленной стратегии развития отрасли связи до 2035 года рассматривается возможность ускорения роста тарифов. Это связывают с увеличением нагрузки на телекоммуникационные сети при более медленном росте доходов операторов.

«За последние 10 лет интернет-трафик в России увеличился почти в девять раз. Доходы операторов росли значительно медленнее. Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», – сообщили в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что перечисленные факторы сами по себе не являются основанием для любого повышения тарифов. Там также отметили, что за последние пять лет стоимость услуг связи росла медленнее общего уровня цен в стране, а Россия остается одной из стран с наиболее доступной связью.

В ФАС заявили, что регулярно контролируют тарифы на мобильную связь и доступ в интернет. При отсутствии экономического обоснования их повышения служба принимает меры антимонопольного реагирования.

«Учитывая социальную значимость услуг связи, при анализе изменения тарифов ФАС ориентируется исключительно на финансовые показатели операторов», – пояснили в ведомстве.