В Минцифры напомнили о сервисе «Доверенный контакт» для защиты от мошенников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ напомнило, как защитить личный кабинет на портале Госуслуги от мошенников.

Чтобы злоумышленники не смогли получить доступ к вашим персональным данным, можно подключить дополнительную защиту – сервис «Доверенный контакт». Пользователь выбирает человека, которому будут поступать запросы на подтверждение действий, связанных с безопасностью учетной записи.

При этом доверенный контакт не получает доступа к личному кабинету другого человека.

Доверенному контакту будут приходить смс с кодом для подтверждения восстановления пароля. Прежде чем сообщить код, он должен убедиться, что человек, доверивший ему эту роль, не находится под воздействием мошенников. Подробнее о подключении доверенного контакта можно узнать на сайте портала Госуслуги.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о способах, которые используют мошенники, и о том, как защитить себя от их действий.

По данным МВД по РТ, в 2025 году число потерпевших от телефонных мошенничеств составило 11 831 человек, среди них – 131 ребенок. Чаще всего жертвами становятся женщины: они составляют 58% от общего числа пострадавших.