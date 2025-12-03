В Минцифры РТ назвали основные преимущества мессенджера МАХ

Отечественный мессенджер MAX позиционируется не просто как средство связи, а как безопасная цифровая экосистема, объединяющая личное, рабочее и государственное общение. Об этом в эфире «Бизнес.ФМ» рассказал заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

«Основной вопрос, который возникает у пользователей — это не секрет — вопрос безопасности. Вся эта история с национальным мессенджером была создана для того, чтобы было пространство без мошенников, пространство защищённое, безопасное и своё, отечественное», – сказал он.

По его словам, в отличие от зарубежных мессенджеров в МАХ есть возможность пресекать мошеннические действия и ограждать от них граждан.

«Помимо безопасности очень большое преимущество MAX заключается в трех простых вещах: Во-первых, в этом мессенджере могут находиться твои личные переписки, также ты можешь общаться по работе. И в этом же флаконе находятся официальные чаты по школе, по твоему классу или по твоей школе как учителя. В этом же чате находится общение по другим отраслям», – добавил Габдрахманов.

Вторая составляющая – эксклюзивные сервисы, в том числе, государственных услуг. Мессенджер включает в себя МФЦ, Госуслуги и банки.

«И третье преимущество и уникальность мессенджера MAX в том, что там такая сущность, как цифровой ID, то есть твои цифровые документы тоже находятся в MAX: твой студенческий билет, твой паспорт, твое подтверждение возраста или подтверждение каких-то льгот, как многодетная семья, и другие», – подытожил Габдрахманов.