В «Милли Шура» предложили закрепить Сабантуй как национальный праздник татарского народа

Официально зарегистрировать Сабантуй как национальный праздник татарского народа предложили сегодня участники пресс-конференции по итогам деятельности национального совета «Милли Шура» в 2022 году.

«Считаю, что на Всероссийском сельском Сабантуе не хватает национальной составляющей. В этом году я проследила за освещением Сабантуя в Мордовии: в выступлениях местных журналистов, центрального телевидения, блогеров ни разу не прозвучало определение „татарский“. Везде только „Всероссийский сельский Сабантуй“. Не получится ли так, что наш праздник станет чем-то общим, обезличенным, и мы просто подарим свой татарский Сабантуй другим народам?» — задала вопрос представителям Совета татарский блогер Фагиля Шакирова.

Главный редактор татарской редакции «Татар-информа» и электронной газеты «Интертат» Рамис Латыпов тоже видит в этом проблему.

«Мне приходилось побывать на Сабантуе в разных регионах. Нигде рядом со словом „Сабантуй“ не использовано слово „татарский“. Нельзя было хотя бы где-нибудь написать, что Сабантуй — это национальный праздник татарского народа? Некоторые не понимают, что праздник — татарский, просто отвечают, что это межнациональный праздник», — заметил журналист.

Заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил, что готов выслушать предложения.

«Найдем место написать и на сцене, и в меню, в других местах. Предлагайте, мы выслушаем. Поскольку программа ведется на татарском языке, есть надписи на татарском, мы думали, что и так ясно, что Сабантуй — татарский праздник. Если вы считаете нужным использовать слово „татарский“, тут никаких возражений нет», — ответил он.

Рамис Латыпов считает, что тот же шахтерский Сабантуй можно было назвать как «Международный татарский шахтерский Сабантуй».

«В этом году Всероссийский сельский Сабантуй проходил в Мордовии. Когда мы проводим наш Сабантуй в других регионах, мы обязаны также представлять традиции этого региона. Это компромисс. Вступительная часть программы идет от Татарстана, длится 20 минут, местные выступают 15-20 минут. В конце — большой общий номер. Будет сложно проводить Сабантуй по-другому», — пояснил Шайхразиев.

Он считает, что выдвижение Татарстаном своих условий сделало бы проведение федерального Сабантуя невозможным. «Когда в других регионах татары проводят Сабантуй, например в Иркутске, Владивостоке, то они делают его для местных татар, потому что туда только татары и приходят», — отметил Василь Шайхразиев.