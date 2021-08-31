В микрорайоне «Западные ворота» в Альметьевске создадут бульвар без доступа машин

В микрорайоне «Западные ворота» в Альметьевске будет разбит бульвар на территории от улицы Гафиатуллина до улицы Бигаш. Ядро микрорайона превратится в красивый бульвар, куда не будет доступа автомобилям. Об этом в рамках проекта «12 этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов.

«В микрорайоне „Западные ворота“ за последние годы строилось жилье по социальной ипотеке, открылась новая школа, но внутри микрорайона всегда было грунтовое поле. Сейчас ядро микрорайона превратится в красивый бульвар без доступа машин. На улице люди смогут заниматься спортом, гулять, просто приятно проводить время, не сильно удаляясь от своего дома», — сообщил глава района.

По словам Нагуманова, в Альметьевске реализуется ключевая концепция 15-минутного пешего города. Идея заключается в том, что в городе должен быть не один центр, а несколько мест, которые могли бы притягивать жителей.

«Город должен быть в 15-минутной доступности. И не важно, где ты живешь, важно, чтобы было максимум доступно то, что тебе нужно, и [был] минимум необходимости перемещаться. Да, это очень сложно реализуемая задача, но мы сейчас в Альметьевске стараемся идти именно по этому пути», — отметил собеседник агентства.

Благоустройство микрорайона «Западные ворота» станет продолжением практики превращения центральных улиц из просто мест транзитного трафика в комфортные бульвары, где гуляет очень много людей и развиваются бизнесы — кофейни, точки общепита. «То есть центральные улицы должны быть комфортны не только для автомобилистов, но и для пешеходов — необходимо обеспечить этот баланс», — поделился мэр города.

Два года подряд в Альметьевске проходила реконструкция центральной улицы Ленина, в этом году также обновится улица Тукая. Еще один большой проект, реализация которого стартовала в 2021 году, — бульвар по улице Ризы Фахретдина. Работы по его благоустройству разделены на два этапа.