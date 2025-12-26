В микрорайоне Урсала Альметьевского района провели 26 км газовых сетей для 582 домов

«Газпром трансгаз Казань» завершил строительство газораспределительных сетей в микрорайоне Урсала Альметьевского района. Новая инфраструктура протяженностью более 26 км позволит подключить к газу 582 жилых дома. Работы выполнены по программе догазификации, сообщили в Телеграм-канале «Газпром трансгаз Казань».

В церемонии запуска объекта приняли участие замминистра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев, замруководителя исполкома района Ильсур Салимгараев, заместитель гендиректора «Газпром трансгаз Казань» Рустем Хамматов и замгендиректора «Газпром межрегионгаз Казань» Ильдар Гимранов.

Марат Минибаев отметил, что программа догазификации, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным, успешно работает в республике с 2021 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Рустем Хамматов привел статистику по региону: на данный момент в Татарстане к сетевому газу подключена 31 тысяча домовладений. Это составляет 85% от числа объектов, где технически возможно подключение. Представитель исполкома Ильсур Салимгараев поблагодарил газовиков и руководство республики за реализацию проекта.

