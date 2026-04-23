В микрорайоне Альметьевска завершено строительство сетей освещения для многодетных семей

В микрорайоне Урсала города Альметьевска завершено строительство сетей наружного освещения на улицах, ведущих к жилым массивам, где предоставлены земельные участки многодетным семьям. Ранее освещение на этих территориях отсутствовало.

Общая протяженность построенных линий составила 3,8 км. Установлено 95 энергоэффективных светильников.

Работы проведены на участках от улицы Колхозной до улиц Семейной, Файзи и Крымской.

Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества городской среды.

Как отмечается, ввод сетей освещения позволит обеспечить безопасность передвижения жителей в темное время суток.