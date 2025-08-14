«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

На трассе Казань — Ульяновск 10 августа в ДТП погибли 12-летний Рамазан и его 11-летняя сестра Иделия. Дети возвращались из Тетюшского района вместе с отцом и его братом. О пережитом горе, состоянии пострадавших и первых минутах после аварии «Интертату» рассказали их дедушка Равиль абый и очевидец трагедии.





«Рамазан скончался еще на месте аварии. Иделию не смогли довезти до больницы»

В этот воскресный вечер на трассе было много машин, как это обычно бывает после выходных. По предварительным данным, 42-летний водитель Hyundai Solaris решил по обочине обогнать автомобиль Renault Arkana, однако при возвращении на свою полосу не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Honda Civic, двигающимся в противоположном направлении. От удара японская иномарка перевернулась, и в нее сзади въехала «Лада».

В автомобиле Honda Civic находились братья Раиль и Рамиль Ибрагимовы, с ними также были дети – 12-летний сын и 11-летняя дочь Раиля Ибрагимова. Рамазан скончался на месте, а Иделия – в машине скорой. Их отец, 38-летний Раиль, и его брат, 32-летний Рамиль, находившийся за рулем, с тяжелыми травмами были отправлены в больницу.

Подозреваемый в смертельном ДТП водитель Honda Civic тоже находится в больнице.

Братья Рамиль и Раиль Ибрагимовы родом из села Бакрчи Тетюшского района. Рамиль живет в Казани, а Раиль с семьей – в Арске.

Раиль и его супруга Алия – врачи, ездят на работу в больницу в Балтаси. Алия – дерматолог, а Раиль – зубной врач. Их старший ребенок Рамазан в этом году окончил 4-й класс в школе №6 в Арске, а дочь Иделия – 5-й класс в этой же школе. Дети часто ездили на каникулы в деревню к бабушке и дедушке – Равилю и Зумаре Ибрагимовым.

В день своей гибели они тоже возвращались к себе в Арск после того, как погостили у любимой бабушки. 22 августа – день рождения Иделии, ей исполнилось бы 12 лет. Семья собиралась полететь в отпуск, хотели знаменательный для дочери день отметить вместе. Но им так и не суждено было испытать эти счастливые моменты, вернуться домой, увидеться со своей мамой… Об этом нам сквозь слезы рассказал дедушка Иделии и Рамазана – Равиль абый.

«В деревню их привезли родители вместе. А забирать Раиль приехал с нашим вторым сыном Рамилем. Один живет в Казани, другой – в Арске, поэтому они часто вот так ездили вместе.

В дорогу собрались в воскресенье ближе к вечеру, потому что обычно они рано не выезжали, ждали, пока машин на трассе станет меньше. Не знаю даже, что сказать… Видимо, судьба так решила…

Иделия и Рамазан с удовольствием отдыхали в деревне. Они всегда были дружные, разница в возрасте всего один год и два месяца, поэтому росли как двойняшки. Учились в одной школе, были прилежными, воспитанными детьми. Деревню любили. Рамазан особенно хотел в деревню, ему очень нравилось возиться с животными в хозяйстве – кошками, коровами, телятами.

И вот в один миг наших малышей просто не стало… Рамазан скончался еще на месте аварии. Иделию не смогли довезти до больницы. Мы их обоих похоронили в Арске», – рассказал Равиль абый.

По словам дедушки, Иделию и Рамазана в последний путь проводили всем миром.

«Многие хотели попрощаться, улица в Арске всех не вмещала. Приехали из Балтасей, Тетюш, Арска. Дети из их родной школы, из других школ Арска. Рамазан занимался хоккеем, это было любимое его занятие. Его друзья из секции хоккея пришли в форме команды. Проводили, выстроившись в ряд…» – говорит Равиль абый.

Отец детей Раиль и его брат Рамиль получили тяжелые травмы, потеряли много крови. С места аварии их увезли в Буинск, оттуда на вертолете сопроводили в Казань. По словам отца, братья чувствуют себя лучше, однако врачи переживают за их психологическое состояние – о том, что страшная авария унесла жизни детей, они еще не знают. Врачи попросили родных пока не сообщать им об этом, опасаясь, что это плохо отразится на их состоянии.

«С врачами мы поддерживаем связь, сегодня утром тоже поговорили с ними по телефону. Они говорят, что для наших сыновей самое страшное уже позади, объяснили нам все. Рамиль и Раиль оба пока в реанимации. Раиля, возможно, завтра переведут из реанимации. Оба в сознании, есть улучшение, слава богу. Спасибо докторам. Две бригады врачей на протяжении более трех часов проводили им операцию.

По просьбе врачей мы пока не говорим им о детях. Для них дети пока находятся в больнице в Казани. Мне сын позвонил: ‘’Папа, хоть ты скажи, что с детьми”. Я был вынужден ответить, что я тоже не знаю, потому что дети пока в Казани… В душе очень больно…» – говорит Равиль абый.

Он вспоминает минуты, когда им сообщили о случившемся ДТП.

«Звонил незнакомый человек, сказал, что произошла авария, что всех увезла скорая. Я спросил: ‘’Все ли живы?’’ Он сказал: ‘’Абый, извините, мальчик не выжил. Остальных увезли в Апастово’’. Мы поехали в больницу в Апастово, но оказалось, что их отвезли в Буинск, куда отправляют тяжелые случаи. Раиль в больнице постоянно спрашивал о детях, умолял: ‘’Где дети? Помогите детям, пожалуйста, отправьте в Казань’’… Я не знаю, как мы им скажем, как он это выдержит…

Невозможно описать, в каком состоянии сейчас мама детей, наша сноха Алия… Она ни жива ни мертва…Мы созваниваемся с ее матерью. Она говорит: стоит, смотрит в пустоту, а потом начинает рыдать… Не говорит ни с кем, не ест, не пьет… Терзается, что судьба отняла у нее сразу двух детей – ни одного не оставила… Сейчас мы все в таком же состоянии. Кусок в горло не лезет, сон не идет. Никому не желаю испытать такого горя», – рассказал Равиль абый.

«Помогите моим детям! Рамазан, улым, вставай! Иделия, доченька, очнись!»

Житель Буинска Альберт Замалетдинов в тот день тоже оказался на трассе между Казанью и Ульяновском. Он возвращался к себе в Буинск, когда случилась трагедия. Вместе с теми, кто стал свидетелем смертельной аварии, он попытался оказать первую помощь детям.

«Мы ехали домой. Вдруг машины начали останавливаться, побежали люди. Смотрим – столкнулись три машины, одна из них пострадала особенно сильно. Мы не могли проехать мимо, не оказав помощи. В искореженной машине никого уже не было, детей вынесли и положили на землю. Рядом был их отец, он умолял помочь детям: ‘’На меня не смотрите, спасите моих детей!’’

К тому моменту мальчик уже был весь белый. Я крикнул: ‘’Проверьте мальчику пульс!’’ Женщина подошла, потрогала пульс, сказала, что пульса нет. Среди нас был врач, он сорвал покрывала с детей, начал делать массаж сердца мальчику. Другой мужчина стал делать искусственное дыхание. Пока ехала скорая, мы изо всех сил старались спасти мальчика. Как только подъехала скорая, занесли в машину. Но оказалось, что уже поздно… Через несколько минут врач сказал, что мальчика оставят, а девочку увезут. Потому что на тот момент у девочки еще ощущался слабый пульс, она чуть-чуть дышала. Мальчика положили на обочину и девочку увезли. Но потом узнали, что она тоже не доехала до больницы…

Моя жена человек ранимый, ей тяжело от таких вещей. Она не выходила из машины, не видела, что происходит, но даже она не смогла уснуть в эту ночь. Такого горя не пожелаешь никому. Что чувствовал отец детей в те минуты, сказать трудно… Сначала он был в шоке… Я слышал, как он отчаянно просил: ‘’Помогите моим детям! Рамазан, улым, вставай! Иделия, доченька, очнись!’’ В конце сам тоже рухнул на землю: ‘’Поясница болит, внутри все жжет’’. Врачи его и его брата, который был за рулем, увезли в реанимацию.

Мы с другими водителями сняли аккумуляторы с попавших в аварию машин, переживали, как бы из-за короткого замыкания они не загорелись. Потом подъехали спасательные службы.

Водителю ‘’Лады’’, которая въехала в ‘’Хонду’’, тоже немного оставалось до своей деревни. Его состояние было нормальное. А водителя ‘’Хендай Солярис’’ мы не видели.

Можно всю жизнь соблюдать все правила, но из-за какого-то безответственного человека можешь попасть в страшную ситуацию… В этом случае тоже оборвалась жизнь ни в чем не повинных детей. Какие были хорошие детки… Машина получила двойной удар – и спереди, и сбоку… Если бы хотя бы только с одной стороны – может, остались бы живы», – поделился Альберт.

«Помощь очень нужна»

Все жители села Бакрчи в Тетюшском районе вместе с семьей Ибрагимовых переживают эту страшную трагедию. Оплакивают маленьких Иделию и Рамазана, желают скорейшего выздоровления Раилю и Рамилю. Понимая, что для восстановления здоровья ребятам нужны будут и силы, и денежные средства, сельчане начали сбор помощи. За эту работу взялся одноклассник Раиля, сосед Ринат Мазитов.

«Раиль и Рамиль сейчас нуждаются в поддержке. Все мы знаем, насколько дорого сейчас купить медицинские принадлежности, лекарства. Поэтому объявили сбор. Думали, что откликнутся только жители нашего села. Но деньги стали присылать совершенно незнакомые люди. Спасибо всем, я все деньги передам отцу ребят Равилю абый», – сказал Ринат.

Для желающих оказать помощь приводим номер телефона Рината Мазитова:

8-960-043-65-92 (Сбербанк, на имя Рината Равилевича Мазитова)

Редакция газеты «Интертат» выражает глубокие соболезнования родителям Иделии и Рамазана, их дедушке и бабушке, родным и близким. Пусть Всевышний даст сил и терпения пережить это великое горе. Пусть место Иделии и Рамазана окажется в лучшем месте рая!

