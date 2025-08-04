В МИД заявили, что РФ больше не связана ограничениями по развертыванию РСМД

Россия больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (сокр. РСМД) наземного базирования. Об этом сообщили в МИД РФ.

В соответствии с договором о РСМД, стороны не должны были производить, проводить испытания или развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1 тыс. - 5,5 тыс. км) и меньшей (до 1 тыс. км) дальности, а также пусковые установки для них.

В МИД РФ подчеркнули, что многократные предостережения российской стороны на этот счет проигнорировали, и сейчас ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД производства США в Европе и АТР.

В связи с этим, «МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что РФ более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

Конкретные меры реагирования примут руководители страны, основываясь на межведомственном анализе масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности, резюмировали в министерстве иностранных дел.