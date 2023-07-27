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В МИД заявили, что пострадавших в ходе конфликта в Нигере россиян нет
В ходе конфликта в Нигере из россиян никто не пострадал. Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой приводится в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.
«По данным Посольства России в Мали, курирующего Нигер по совместительству, пострадавших в ходе нигерского конфликта россиян нет. Тем не менее МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки», – говорится в сообщении.
Министерство призвало стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать спорные вопросы путем мирного диалога.
26 июля группа нигерских военных блокировала дворец Президента республики и заявила об отстранении от власти действующего главы государства Мохамеда Базума.
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