В МИД заявили, что грузы с российским удобрением для бедных стран застряли в Латвии

Латвия по политическим причинам продолжает блокировать отправку российских удобрений нуждающимся странам. Об этом замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал РИА Новости.

«Речь идет именно о бесплатных поставках нашей продукции нуждающимся, при покрытии нами абсолютно всех затрат на транспортировку и доставку грузов», – уточнил дипломат.

По его словам, из-за санкций Запада невозможно разблокировать около 280 тыс. тонн удобрений, которые застряли в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Вершинин привел пример: разблокировка одной партии в 20 тыс. тонн из Нидерландов в Малави длилась более двух месяцев, ее планируют отправить 21 ноября.

«Однако большая часть продукции находится в Латвии, власти которой по сугубо политическим причинам отказываются отдать наши удобрения беднейшим странам», – сказал замминистра.