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Политика 15 июня 2025 15:24

В МИД Турции назвали дипломатический путь единственным решением конфликта Израиля и Ирана

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции, передает ТАСС.

В центре внимания оказался конфликт между Израилем и Ираном, а также его возможные глобальные и региональные последствия. Фидан выразил обеспокоенность развитием событий и подчеркнул, что урегулировать ситуацию и разрешить споры, связанные с иранской ядерной программой, можно исключительно дипломатическим путем.

#мид турции #Израиль #Иран #иранская ядерная программа #Сергей Лавров
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