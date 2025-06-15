В МИД Турции назвали дипломатический путь единственным решением конфликта Израиля и Ирана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции, передает ТАСС.

В центре внимания оказался конфликт между Израилем и Ираном, а также его возможные глобальные и региональные последствия. Фидан выразил обеспокоенность развитием событий и подчеркнул, что урегулировать ситуацию и разрешить споры, связанные с иранской ядерной программой, можно исключительно дипломатическим путем.