Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В МИД сообщили о беспрецедентной DDOS-атаке – она длится уже несколько часов
DDOS-атака на сайты МИД России имеет беспрецедентный характер и продолжается уже несколько часов, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, чьи слова цитирует РИА Новости. Ранее, в связи с кибератакой на интернет-платформы внешнеполитического ведомства, был перенесен запланированный брифинг.
«Мы регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом <...> Технические службы МИД совместно с компетентными органами, провайдерами услуг связи предпринимают все необходимые меры по отражению этого нападения, оно продолжается уже несколько часов», – отметила Захарова во время брифинга.
Она также добавила, что атака на сайт МИД РФ может быть связана с проходящим в Казани саммитом БРИКС.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников