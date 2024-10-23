В МИД сообщили о беспрецедентной DDOS-атаке – она длится уже несколько часов

DDOS-атака на сайты МИД России имеет беспрецедентный характер и продолжается уже несколько часов, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, чьи слова цитирует РИА Новости. Ранее, в связи с кибератакой на интернет-платформы внешнеполитического ведомства, был перенесен запланированный брифинг.

«Мы регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом <...> Технические службы МИД совместно с компетентными органами, провайдерами услуг связи предпринимают все необходимые меры по отражению этого нападения, оно продолжается уже несколько часов», – отметила Захарова во время брифинга.

Она также добавила, что атака на сайт МИД РФ может быть связана с проходящим в Казани саммитом БРИКС.