В МИД России передадут информацию о попытках США вмешаться в президентские выборы

Выявлены факты вмешательства посольства США в Москве в предстоящие выборы Президента России. Собранную информацию в МИД РФ передаст Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщается в ее официальном телеграм-канале.

«Сайт и аккаунты посольства США в соцсетях давно уже вышли за рамки представительских функций и на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера. Расцениваем подобные действия как вмешательство во внутренние дела нашей страны», — заявил глава комиссии — председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, диппредставительство активно использует свои аккаунты в соцсетях для совершения попыток вмешательств. К примеру, было опубликовано интервью посла Соединенных Штатов Линн Трейси, в котором она высказала предвзятое мнение о результатах выборов еще до их проведения.

«Явный выход посла США за рамки дипломатических норм и правил в преддверии выборов не должен остаться без внимания, комиссия направит собранные материалы в МИД России», — уверен глава думской комиссии.