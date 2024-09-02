В МИД России пообещали ответ на изъятие российских активов в США

В России еще не применяли механизм ареста собственности США, однако при конфискации активов России российскими властями будут приняты ответные меры. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, сейчас реализуют положения указа в части подготовки изменений в законодательство страны, о правоприменительной практике можно будет говорить по завершении работы.

Биричевский отметил, что благодаря принципу взаимности у России будет возможность давать адекватные реакции на санкции Вашингтона. Западные страны почувствуют последствия изъятия активов России.

Дипломат также подчеркнул, что активы России в США заблокированы, но не изъяты, и Москва сохраняет номинальное право владения этой собственностью.