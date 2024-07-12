В МИД России обсудили освещение в СМИ саммита БРИКС в Казани

В МИД России рассмотрели практические аспекты подготовки и проведения саммита БРИКС в Казани в части обеспечения его объективного и всестороннего освещения в СМИ.

Напомним, 12 июля в Москве в рамках российского председательства в БРИКС прошли консультации руководителей информационных подразделений внешнеполитических ведомств стран-участниц объединения.

На этом собрании участники обменялись мнениями по вопросам углубления взаимодействия в информационной сфере в целях укрепления международного авторитета и популяризации #БРИКС. На встрече стороны отметили особую актуальность практической координации в формировании контуров общего безопасного медиапространства стран БРИКС в условиях агрессивного информационного давления «коллективного Запада».

Также в МИД России обсудили тематику использования во внешнеполитической деятельности инструментов цифровой дипломатии, наметили пути взаимодействия по проблематике искусственного интеллекта на профильных многосторонних площадках и практического применения этой передовой технологии в информационной работе.

«Участники подчеркнули важность выработки коллективных механизмов по противодействию распространению дезинформации и фейков, попыткам дискредитировать деятельность БРИКС и его участников в глазах мировой общественности», - говорится в сообщении.

Также участники встречи выразили заинтересованность в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между СМИ, экспертными кругами и профессиональными объединениями журналистов.

Помимо этого, «на полях» встречи проведены двусторонние консультации по информационной проблематике с делегациями Бразилии, Египта, Ирана и Китая.

фото: МИД России