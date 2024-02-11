В МИД России допустили утрату скифского золота, переданного Киеву

Россия не исключает возможность того, что скифское золото, переданное Киеву Нидерландами, может быть навсегда утрачено. Сейчас с Украины в европейские страны вывозятся многие музейные ценности, отметил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», — заявил представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

Скифское золото из четырех крымских музеев в 2013 году было направлено в Бонн, а позже Амстердам в рамках выставки «Крым — золотой остров в Черном море». Когда полуостров воссоединился с Россией, Нидерланды передали экспонаты Украине, несмотря на обращения музеев Крыма.