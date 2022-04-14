В МИД РФ заявили о стремлении стран ЕАЭС отказаться от расчетов в долларах

Страны Евразийского экономического союза стараются уйти от использования доллара при проведении взаиморасчетов. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Евдокимов, передает РИА Новости.

«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», — подчеркнул дипломат.

При этом, по словам Евдокимова, еще до введения странами Запада беспрецедентных ограничительных мер против российской финансовой и банковской систем доля национальных валют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70%.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), наследник существовавшего в 2010–2014 годах Евразийского экономического сообщества, помимо России включает Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на обращение руководителей недавно признанных республик Донбасса о помощи.

Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Впоследствии Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях.