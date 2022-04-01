В МИД РФ заявили, что Россия не будет просить Запад отменить санкции
Россия не намерена просить страны Запада отменять санкции. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец, сообщает радио Sputnik.
По мнению дипломата, у страны есть свой запас прочности и она не намерена зацикливаться на сотрудничестве с европейскими государствами.
«Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся», — убежден Кобринец.
Санкции против России были ужесточены после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине 24 февраля. Многие западные страны осудили это решение.
Работу в России приостановили многие иностранные компании. США и Европейский Союз ищут способы отказа от российских энергоносителей.