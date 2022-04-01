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Политика
1 апреля 2022  12:19

В МИД РФ заявили, что Россия не будет просить Запад отменить санкции

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Россия не намерена просить страны Запада отменять санкции. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец, сообщает радио Sputnik.

По мнению дипломата, у страны есть свой запас прочности и она не намерена зацикливаться на сотрудничестве с европейскими государствами.

«Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся», — убежден Кобринец.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине 24 февраля. Многие западные страны осудили это решение. 

Работу в России приостановили многие иностранные компании. США и Европейский Союз ищут способы отказа от российских энергоносителей.

#санкции Запада #мид рф #спецоперация на Украине
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