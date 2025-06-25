В МИД РФ заявили, что НАТО намерено продолжать конфликт на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил 25 июня на ежегодной конференции ОБСЕ, что наращивание военных расходов странами НАТО направлено не на обеспечение безопасности, а на повышение «летальности» альянса. По его мнению, такой курс Запада исключает возможность установления мира на Украине, которую используют как инструмент для сдерживания России.
«Такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России», — подчеркнул Грушко. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.
Он отметил, что новые пакеты военной и финансовой помощи со стороны НАТО и Евросоюза лишь усугубляют конфликт. При этом позиция ЕС, по словам Грушко, исключает шанс на мир и реальное участие Европы в урегулировании ситуации.
«Теперь над Европой нависла еще одна страшная угроза — перспектива оздоровления российско-американских отношений. Практически во всех европейских столицах бьют в колокола и добавляют еще больше воинственности», — добавил замглавы МИД РФ.
Он также подчеркнул, что нормализация отношений между Россией и США — не только гарантия стабильности в Европе, но и ключевой фактор политической устойчивости Евросоюза в условиях нового многополярного мира.