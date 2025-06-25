Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил 25 июня на ежегодной конференции ОБСЕ, что наращивание военных расходов странами НАТО направлено не на обеспечение безопасности, а на повышение «летальности» альянса. По его мнению, такой курс Запада исключает возможность установления мира на Украине, которую используют как инструмент для сдерживания России.

«Такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России», — подчеркнул Грушко. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.

Он отметил, что новые пакеты военной и финансовой помощи со стороны НАТО и Евросоюза лишь усугубляют конфликт. При этом позиция ЕС, по словам Грушко, исключает шанс на мир и реальное участие Европы в урегулировании ситуации.

«Теперь над Европой нависла еще одна страшная угроза — перспектива оздоровления российско-американских отношений. Практически во всех европейских столицах бьют в колокола и добавляют еще больше воинственности», — добавил замглавы МИД РФ.

Он также подчеркнул, что нормализация отношений между Россией и США — не только гарантия стабильности в Европе, но и ключевой фактор политической устойчивости Евросоюза в условиях нового многополярного мира.