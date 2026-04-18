В МИД РФ заявили, что до нормализации отношений с США пока далеко

До нормализации отношений между США и Россией пока далеко, шагом в правильном направлении мог бы стать отказ Вашингтона от восприятия Москвы как военного противника, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин, сообщает РИА Новости.

В интервью сербской газете Politika дипломат отметил, что не стал бы называть происходящее нормализацией, поскольку до нее еще далеко. Правильнее говорить о частичном возобновлении двустороннего диалога, что можно назвать некоторым прогрессом по сравнению с поздним периодом администрации экс-президента США Джо Байдена.

Дробинин напомнил, что в стратегии национальной безопасности США Россия описывается как постоянная угроза. Кроме того, Вашингтон не спешит отменять антироссийские санкции и стремится к «абсолютной безопасности», что, по его словам, является серьезным дестабилизирующим фактором в ядерный век.

Потенциальный отказ США от восприятия России как военного противника мог бы стать шагом в правильном направлении, добавил дипломат.