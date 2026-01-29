Политика Североатлантического альянса говорит о подготовке к возможному конфликту с Россией. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он отметил, что Россия во всех ключевых документах НАТО обозначена как наиболее значительная угроза, причём эта оценка сохранится в долгосрочной перспективе даже в случае урегулирования на Украине. Альянс целенаправленно готовится к возможному конфликту: наращивает военные бюджеты, усиливает группировки у российских границ и разворачивает новые операции в Восточной Европе, добавил Масленников.

В ноябре 2025 года министр обороны Германии Борис Писториус в интервью немецкой газете высказал предположение о вероятности войны между западным альянсом и Россией до 2029 года. Комментируя эти слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что они не оставляют сомнений в том, кто является потенциальным агрессором. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что ответственность за заявление о «неизбежности» конфликта лежит на нем.