Общество 14 декабря 2025 20:53

В МИД РФ: Все больше жителей Европы рассматривают РФ как защитницу подлинных ценностей

Все большее количество жителей европейских государств испытывает расположение к Российской Федерации и рассматривает ее защитницей подлинных духовных ориентиров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст выступления директора департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова на Глобальном форуме «Альянса цивилизаций» в Эр-Рияде.

«Все большее число людей, в том числе на европейском континенте, не просто симпатизируют нашей стране, но и смотрят на Россию как на защитницу непреходящих традиций и настоящих ценностей», – отмечает Логвинов.

Дипломат подчеркнул, что в основе позиции России и многих других стран лежит убежденность, что всеобщие нравственные идеалы, уважение к уникальности народов и их праву на выбор собственного пути развития являются основой для решения многочисленных международных вызовов нашего времени.

